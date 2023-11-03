Банки перестали выдавать льготные кредиты производителям электроники

3 ноября. FINMARKET.RU - Крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготныена закупку компонентов в рамках постановления Минцифры и вернули ставки на рыночные показатели в 15-20%. Они связывают это с исчерпанием средств на субсидирование.

В Минцифры "Коммерсанту" заявили, что с учетом изменения ключевой ставки министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из программы "развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". "Сейчас все необходимые средства для компенсации процентной ставки по ранее выданным кредитам доводятся до банков в полном объеме, в соответствии с заключенными соглашениями компаний с банками",- добавляет представитель министерства. По его словам, также прорабатывается возможность продления льготных кредитов для отрасли радиоэлектроники на 2024 год.

Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что при повышении кредитных ставок на закупку отечественной ЭКБ будет затруднено финансирование самих закупок от компаний, а также возрастут риски кассовых разрывов, однако это не повлияет на выбор компонентов, так как сфера применения отечественных компонентов определяется регулированием.