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03 ноября 2023 года 10:53
Банки перестали выдавать льготные кредиты производителям электроники
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Станислав Красильников/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - Крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления Минцифры и вернули ставки на рыночные показатели в 15-20%. Они связывают это с исчерпанием средств на субсидирование. В Минцифры "Коммерсанту" заявили, что с учетом изменения ключевой ставки министерство направило запрос на выделение дополнительного финансирования из программы "развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". "Сейчас все необходимые средства для компенсации процентной ставки по ранее выданным кредитам доводятся до банков в полном объеме, в соответствии с заключенными соглашениями компаний с банками",- добавляет представитель министерства. По его словам, также прорабатывается возможность продления льготных кредитов для отрасли радиоэлектроники на 2024 год. Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что при повышении кредитных ставок на закупку отечественной ЭКБ будет затруднено финансирование самих закупок от компаний, а также возрастут риски кассовых разрывов, однако это не повлияет на выбор компонентов, так как сфера применения отечественных компонентов определяется регулированием.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, электроника, кредиты
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