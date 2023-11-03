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03 ноября 2023 года 09:11

Стоимость просроченных долгов перед МФО достигла максимума за год

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Андрей Махонин/ТАСС
Андрей Махонин/ТАСС
3 ноября. FINMARKET.RU - Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в 3-м квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Если в 1-м квартале средняя цена цессии, переуступки прав требования третьему лицу, составляла 13,6% от общей суммы долга, то во втором выросла до 15,1%, а в третьем уже достигла 18,3%, пишут "Ведомости".

Весь размер совершенных сделок на рынке цессии по итогам девяти месяцев достиг 47,2 млрд руб., что на 5 млрд руб. больше аналогичного периода 2022 г., но тогда с марта до конца мая торги практически не велись.

Наибольший объем выставленных на продажу просроченных долгов и закрытых сделок, по данным НАПКА, в этом году пришелся на апрель – июнь: 20,1 млрд и 17,9 млрд руб. соответственно. В июле – сентябре эти показатели снизились – МФО выставили просрочки на 19,4 млрд руб., но реализовать удалось только 15,8 млрд руб.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  МФО,  долги

 
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