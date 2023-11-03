В РФ создадут сервис по борьбе со спам-звонками

3 ноября. FINMARKET.RU - В России обсуждают новые меры по борьбе со спам-звонками. Речь идет в том числе о противодействии автообзвону абонентов по случайным номерам. В Совете Федерации выступили с инициативой создать на портале "Госуслуги" отдельный, где граждане могли бы указать номер, с которого поступил спам-звонок, дату и время его совершения. Письмо с таким предложением в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева направил зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин, пишут "Известия"

Предполагается, что Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам для последующей передачи данных в Федеральную антимонопольную службу. А в ФАС России будут определять, есть ли со стороны звонившего признаки нарушения законодательства "О рекламе", объяснил изданию Шейкин.

Сенатор добавляет в письме, чтовызывают беспокойство граждан и их количество будет только возрастать. "Известия" уже писали со ссылкой на данные сотового оператора МТС, что в первой половине 2023 года россияне получили как минимум 3,8 млрд спам-звонков (+215% к аналогичному периоду прошлого года). Чаще всего они поступают абонентам из Москвы и Санкт-Петербурга. Следом идут Краснодар, Уфа, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Самара.

Телефонная реклама, согласно действующему законодательству, разрешена только при условии получения предварительного согласия абонента на получение рекламы. Запрещено применять средства набора абонентского номера без участия человека, в том числе технологию автоматического обзвона. В пресс-службе ФАС России "Известиям" пояснили, что для привлечения юридического лица к ответственности недостаточно знать лишь номер звонившего.

"Нужны доказательства, что во время телефонного разговора распространялась именно реклама, а также что абонент имеет договорные отношения с оператором связи и что он не давал согласия на получение рекламы. Или что данной компании принадлежит программа, с помощью которой происходит автообзвон", - объяснили в пресс-службе ФАС.