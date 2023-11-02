Приостановку налоговых соглашений РФ с 38 странами закрепят законом

2 ноября. FINMARKET.RU - В России на законодательном уровне будут частично приостановлены договоры об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Речь идет, в частности, о США и государствах Евросоюза. Всего разработанный Минфином и МИД России законопроект затрагивает 38 стран, пишут "Известия" . Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ. В ее заключении сказано, что он согласован с Минэкономразвития и ФНС России.

Речь идет о международных соглашениях с Польшей, США, Кореей, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Черногорией, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой, Японией.

Внесение законопроекта в Госдуму, по данным источника газеты в российском парламенте, произойдет до конца января следующего года. В пресс-службе кабмина уточнили, что законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, а затем направлен в Госдуму "в установленные сроки".

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странами. И хотя нормы налоговых соглашений приостановлены с даты указа президента, такие решения должны быть закреплены законом.

В пресс-службе Минфина "Известиям" рассказали, что действие норм международных соглашений приостанавливается с момента отправки МИДом нот в, это было сделано 8 августа, поэтомудействует с этой даты. При этом подготовка законопроекта - это необходимая процедура для реализации президентского указа.

Действие отдельных положений договоров необходимо приостановить в связи с изменившимися условиями экономической деятельности из-за введенных санкций со стороны Запада и "беспрецедентным давлением на экономику страны", говорится в пояснительной записке к законопроекту. Договоры, в частности, определяют порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов.

Отдельное внимание в законопроекте обращают на приостановку льготных ставок по налогу при выплате различных видов доходов из России в адрес резидентов недружественных стран. Это означает, что теперь сбор при выплате доходов за рубеж будет взиматься по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом России. Например, вместо пониженных 5-10% это будет 15% для дивидендов и 20% для процентов и роялти (обычно это платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности).