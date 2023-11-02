Как перевести население на новые тарифы на электроэнергию

2 ноября. FINMARKET.RU - Правительство хочет побудить регионы вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения - ставка тарифа будет расти при росте потребления, пишет "Коммерсантъ".

Согласно предложению кабмина, только регионы, перешедшие на новыедля населения, смогут превышать предельный объем перекрестного субсидирования (доплата бизнеса за снижение тарифов населения), рассказали газете источники, знакомые с ходом дискуссии. Альтернативой перехода на новый механизм для регионов является субсидирование тарифа для населения из своих бюджетов. Потенциально инициатива заставит перейти на новые тарифы всю страну, поскольку почти все регионы в 2024 году при установке тарифов выходят за пределы установленного потолка субсидии, следует из презентации ФАС.

Предлагаемая формула предполагает скорее сохранение в 2024 году текущего объема перекрестного субсидирования на уровне 295-300 млрд рублей, говорит директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. В формуле ФАС не заложена связь с темпами или графиком снижения перекрестного субсидирования, указывает он. "Если регионы будут устанавливать слишком большие уровни потребления энергии по минимальным тарифам, то "перекрестка" будет уверенно расти", - говорит Сасим.