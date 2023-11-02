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02 ноября 2023 года 08:47
ФАС России против "национальных полок" в магазинах Казахстана и Киргизии"
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Эрик Романенко/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскритиковала норматив о полках с локальной продукцией в онлайн- и офлайн-магазинах Казахстана и Киргизии в ходе заседания Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), пишут "Ведомости". Речь идет о приоритетном предложении местных товаров на торговых площадках в ряде стран ЕАЭС. Российский регулятор считает, что такой принцип является барьером в рамках взаимодействия стран союза. Представитель министерства торговли и интеграции Казахстана говорил на заседании, что обсуждаемые меры "носят добровольный характер", "на практике не применяются", поскольку "законодатель намеренно не предусмотрел какую-либо меру ответственности" за нарушение норм. Аналогичную точку зрения высказал и представитель министерства экономики и коммерции Киргизии, следует из протокола. С точки зрения ритейла принятие законопроекта о "российской полке" однозначно не требуется, отмечает академический руководитель магистратуры "Менеджмент в ритейле" Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. Розничная торговля за последние несколько лет адаптировалась к изменениям на рынке, добавляет он. Установление приоритета в отношении отечественных товаров в России может привести к дефициту, который, в свою очередь, станет причиной роста цен, считает Лебедев.
Опубликовано Финмаркет
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