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02 ноября 2023 года 08:25
В России предлагают ввести "отцовский" капитал
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EPA/ТАСС
2 ноября. FINMARKET.RU - Демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует чрезвычайных мер, следует из доклада комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, на который ссылаются "Известия". Совокупность негативных тенденций в рождаемости и замедление прогресса в снижении смертности привели к тому, что рост естественной убыли населения в последние годы возобновился — то есть число смертей превышает количество рождений, констатировали авторы документа. "Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком", — говорится в докладе. Выйти на устойчивый рост населения России возможно только при сценарии с опорой на увеличение рождаемости, следует из приведенных в документе расчетов. Для этого необходимо стимулировать семьи к рождению именно второго и следующих детей. В качестве одной из мер в Общественной палате предлагают введение "отцовского", или "многодетного", капитала в 1 млн рублей, который будет предоставляться при рождении или усыновлении в одной семье третьего и последующих детей. Он будет выдаваться в дополнение к уже существующему материнскому капиталу. Предложения будут направлены в правительство России, сообщили "Известиям" в ОП РФ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, торговый центры, снос
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