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01 ноября 2023 года 10:42
Около 10% торговых центров будут снесены или переделаны
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Сергей Савостьянов/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Около 10% торговых центров (ТЦ) будут снесены или переформатированы, а еще 10-15% закроют кинотеатры ради расширения фудкортов и фитнес-залов. Такие прогнозы дал в интервью "Российской газете" глава Союза торговых центров Булат Шакиров на полях выставки-форума MALLPIC в Сочи. "В ближайшее время мы не увидим большого количества новых ТЦ, хотя небольшие центры продолжают строиться. Я думаю, что не менее 10% ТЦ в России в ближайшие годы будут перестроены или переформатированы. Те, что не смогли оправиться от кризиса, будут снесены, на их месте появятся многофункциональные комплексы с жильем и магазинами. Возможно, некоторые ТЦ будут переделаны в склады или апартаменты. А те торговые центры, которые были сделаны на базе бывших производственных помещений, будут возвращаться к своим первоначальным функциям", - сообщил Шакиров. Глава Союза торговых центров рассказал, что по сравнению с допандемийным 2019 годом заполняемость ТЦ восстановилась более чем на 90%. Крупные ТЦ справились с ситуацией. К примеру, "Авиапарк" в Москве, самый большой ТЦ не только в России, но и в Европе, практически полностью заполнен. По его словам, уход иностранных брендов - Zara, Bershka, HM, Uniqlo и других - на самом деле послужил огромным толчком для развития российских брендов. Традиционно развиваются турецкие бренды, отметил Шакиров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, торговый центры, снос
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