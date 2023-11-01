Около 10% торговых центров будут снесены или переделаны

1 ноября. FINMARKET.RU - Около 10% торговых центров (ТЦ) будут снесены или переформатированы, а еще 10-15% закроют кинотеатры ради расширения фудкортов и фитнес-залов. Такие прогнозы дал в интервью "Российской газете" глава Союза торговых центров Булат Шакиров на полях выставки-форума MALLPIC в Сочи.

"В ближайшее время мы не увидим большого количества новых ТЦ, хотя небольшие центры продолжают строиться. Я думаю, что не менее 10% ТЦ в России в ближайшие годы будут перестроены или переформатированы. Те, что не смогли оправиться от кризиса, будут снесены, на их месте появятся многофункциональные комплексы с жильем и магазинами. Возможно, некоторые ТЦ будут переделаны в склады или апартаменты. А те торговые центры, которые были сделаны на базе бывших производственных помещений, будут возвращаться к своим первоначальным функциям", - сообщил Шакиров.

Глава Союза торговых центров рассказал, что по сравнению с допандемийным 2019 годом заполняемость ТЦ восстановилась более чем на 90%. Крупные ТЦ справились с ситуацией. К примеру, "Авиапарк" в Москве, самый большой ТЦ не только в России, но и в Европе, практически полностью заполнен.

По его словам, уход иностранных брендов - Zara, Bershka, HM, Uniqlo и других - на самом деле послужил огромным толчком для развития российских брендов. Традиционно развиваются турецкие бренды, отметил Шакиров.