1 ноября. FINMARKET.RU - За три недели с момента введения обязательства по продаже экспортной выручкиокреп на 7%. Очень высокие колебания курса как внутри года, так и внутри месяца стали новой нормой, констатирует главный экономист "Ренессанс капитала" Софья Донец, пишут "Ведомости", цитирующие ее.

Резкие скачки обусловлены внешнеторговыми операциями, которые характеризуются большой сезонностью. Подстройка происходит с лагом: экспорт долго реагирует на изменение внешней ценовой конъюнктуры, а импорт - на внутренние раздражители, такие как изменение курса, добавила Донец.

Волатильность рубля также связана с тем, как меняется реакция рынков на решения и сигналы Банка России, добавил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. Инвесторы сначала недооценивали готовность ЦБ к повышению ставки, а потом не рассчитали и темпы ужесточения. Рынок ожидал нынешнего уровня в 1-м квартале 2024 года, добавил эксперт.

Впрочем, "основной шаг к более стабильному курсу сделан", считает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Новые требования к экспортерам насытят рынок валютой, и в ближайшие месяцы волатильность снизится, прогнозирует он. Помимо требований к валютной выручке укреплению поспособствовала квартальная выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и введение "курсовой" таможенной пошлины, объяснила Донец.