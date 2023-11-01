.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Рынок образовательных сервисов вырос на 38%
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

01 ноября 2023 года 09:41

Рынок образовательных сервисов вырос на 38%

 0  
Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году - выручка топ-100 сервисов, по данным агентства Smart Ranking, составила 31,4 млрд руб.

При этом в третьем квартале в оценку впервые был включен сегмент высшего образования "при условии, если компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн-формате", пишет "Коммерсант". Так, в оценку в агентстве добавили онлайн-курсы университета "Синергия". Без учета высшего образования по прежней системе объем edtech-рынка составил около 28 млрд руб. Как уточнили в Smart Ranking, в предыдущий раз рынок онлайн-образования показывал высокий квартальный рост по итогам первого квартала прошлого года - 54%.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в третьем квартале увеличилась на 38,6%, до 10,9 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка в сегменте детского образования выросла на 44%, до 9,3 млрд руб., в то время как сегмент бизнес-образования сократился на 9,47%, до 1,9 млрд руб.

Высокие результаты третьего квартала отчасти являются сезонными - на начало учебного года в системе высшей школы приходится пик платежей, утверждают в Smart Ranking.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  образование,  сервисы

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.