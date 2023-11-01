Рынок образовательных сервисов вырос на 38%

1 ноября. FINMARKET.RU - Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году - выручка топ-100 сервисов, по данным агентства Smart Ranking, составила 31,4 млрд руб.

При этом в третьем квартале в оценку впервые был включен сегмент высшего образования "при условии, если компания является полностью частной и обучение осуществляется в онлайн-формате", пишет "Коммерсант" . Так, в оценку в агентстве добавили онлайн-курсы университета "Синергия". Без учета высшего образования по прежней системе объем edtech-рынка составил около 28 млрд руб. Как уточнили в Smart Ranking, в предыдущий раз рынок онлайн-образования показывал высокий квартальный рост по итогам первого квартала прошлого года - 54%.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования (ДПО) в третьем квартале увеличилась на 38,6%, до 10,9 млрд руб., отметили в Smart Ranking. Выручка в сегменте детского образования выросла на 44%, до 9,3 млрд руб., в то время как сегмент бизнес-образования сократился на 9,47%, до 1,9 млрд руб.

Высокие результаты третьего квартала отчасти являются сезонными - на начало учебного года в системе высшей школы приходится пик платежей, утверждают в Smart Ranking.