Лишь 3% самозанятых делают взносы на пенсию

1 ноября. FINMARKET.RU - Из 8 млн самозанятых добровольные взносы на пенсию делают лишь 258 тыс. человек - это порядка 3%, выяснили "Известия" . Только с января по октябрь 2023-го 82,4 тыс. человек написали заявление о перечислении взносов - по большей части(76,9 тыс.), отметили в министерстве. При этом средний размер отчислений за девять месяцев на одного плательщика составил 13,7 тыс. рублей. В 2022-м этот показатель был равен 11,3 тыс., рассказали в Минтруде.

По данным ФНС на август, в РФ зарегистрированы 8,1 млн самозанятых. То есть лишь 3,2% из них решили делать отчисления на старость. На октябрь 2022-го число самозанятых составляло 6 млн человек, и на пенсию из них отчисляли 2,75% (165,4 тыс.). Таким образом в относительных цифрах рост решивших делать добровольные отчисления в ОПС за год составил 16%.

Граждане сами определяют периодичность добровольных взносов - они могут делать небольшие платежи в течение года или уплатить всю сумму сразу. Однако, чтобы засчитали полный год стажа, придется соблюсти минимальный и максимальный порог отчислений, привязанный к МРОТ и меняющийся ежегодно. Так, в 2023-м нужно уплатить не меньше 42,9 тыс. рублей за 12 месяцев. Если перечислено меньше 42,9 тыс. (это 1,026 балла), будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу. При этом если при выходе на пенсию не накопить нужное количество баллов, СФР не будет делать выплаты и не вернет внесенные взносы.

Рост популярности такого механизма обусловлен введением возможности вступить в добровольные отношения по ОПС с помощью мобильного приложения ФНС для самозанятых - "Мой налог", объясняет Счетная палата (СП) в своем заключении на проект бюджета СФР на 2024-2026 годы. Раньше нужно было обращаться напрямую в фонд.