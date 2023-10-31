За использование иностранного ПО просят временно не наказывать

31 октября. FINMARKET.RU - Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административнуюза использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. Об этом говорится в письме "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) премьеру РФ Михаилу Мишустину и в Совет Федерации, пишет "Коммерсант"

В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский. "Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности", - говорится в письме.

Как отметили в Минцифры, до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги, однако для случаев, когда их нет, разрабатываются нормативные акты, определяющие специальные условия. "При разрешении на использование ПО в каждом конкретном случае будут учитываться потребности пользователя, возможности импортозамещения и необходимость своевременного исполнения планов по переходу на отечественные решения",- сказал представитель министерства.

А в ответе Совета федерации на обращение ОПИ отмечается, что мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО.