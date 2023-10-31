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31 октября 2023 года 09:45
За использование иностранного ПО просят временно не наказывать
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31 октября. FINMARKET.RU - Организация по защите прав потребителей просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. Об этом говорится в письме "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ) премьеру РФ Михаилу Мишустину и в Совет Федерации, пишет "Коммерсант". В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. "Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности", - говорится в письме. Как отметили в Минцифры, до 90% иностранных решений уже имеют российские аналоги, однако для случаев, когда их нет, разрабатываются нормативные акты, определяющие специальные условия. "При разрешении на использование ПО в каждом конкретном случае будут учитываться потребности пользователя, возможности импортозамещения и необходимость своевременного исполнения планов по переходу на отечественные решения",- сказал представитель министерства. А в ответе Совета федерации на обращение ОПИ отмечается, что мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, софт, ответственность, предложения
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