Девелоперы могут урезать выплаты акционерам

31 октября. FINMARKET.RU - Наблюдаемый летом и осенью этого года серьезный всплеск спроса на жилье на фоне ослабления рубля уже в 2024 году может смениться падением продаж, в том числе из-за отмены программы льготной ипотеки, пишет "Коммерсантъ". Негативно на стройиндустрию также повлияет удорожание бридж-кредитов и проектного финансирования.

На этом фоне в 2023 году большинство застройщиков сократят выплаты дивидендов или вообще откажутся от них до нормализации ключевой ставки, соглашается руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик. Хотя, возражает старший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко, даже в условиях непростой макроэкономической ситуации публичные застройщики имеют ресурсы для выплаты дивидендов.