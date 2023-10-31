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31 октября 2023 года 08:51
Расходы операторов за использование 4G могут вырасти в 10 раз
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Владимир Гердо/ТАСС
31 октября. FINMARKET.RU - В 2024 году плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра может вырасти вдвое, рассказал "Известиям" источник на рынке связи, это подтвердил собеседник в одной из госструктур. Произойдет это, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы, пояснил он. Пока что операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, объяснил он. О планируемом повышении стоимости использования частот говорят и два источника в госорганах. Технология, появившаяся на российском рынке в начале 2010-х, считалась перспективной, и государство стимулировало ее внедрение операторами, снизив размер платы за использование необходимых частот. Но новая методика не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз, указывает источник. Действительно, идет обсуждение корректировки методики определения платы за спектр, подтвердил еще один источник на рынке связи. В свою очередь, собеседник "Известий" в госорганах считает вопрос о повышении платы за частоты уже решенным. По его оценке, изменения позволят привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд руб. Эти средства нужны для реализации социальных проектов в области связи, в частности подключения к интернету небольших населенных пунктов, утверждает источник. Собеседник "Известий", близкий к одному из сотовых операторов, утверждает, что сейчас четыре крупнейших федеральных сотовых оператора РФ платят за использование частот 15-17 млрд рублей в год. Изменения в методику расчета платы приведут к росту этих расходов примерно до 30 млрд рублей, подсчитал он. Как считают эксперты, ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов для абонентов.
Опубликовано Финмаркет
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