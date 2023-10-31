Коллекторам продан рекордный объем долгов граждан

31 октября. FINMARKET.RU - В 3-м кварталепродали коллекторам просроченных долгов граждан на 75 млрд руб., что составляет 97,1% от всей выставленной на продажу банковской просрочки. Это рекордный объем закрытых сделок за последние 2 года, следует из данных, собранных для "Ведомостей" Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего за июль-сентябрь кредитные организации выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 77,2 млрд руб. В 1-м и 2-м кварталах т.г. банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд и 41,9 млрд руб. соответственно. Но коллекторы купили из них в январе-марте долгов на 52,9 млрд руб. (85,1%), а в апреле-июне - на 37,2 млрд руб. (88,7%). При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в начале года была 6,99%, а затем во 2-м квартале поднялась до 9,08%. В 3-м квартале средняя цена продажи цессий снова снизилась и составила 7,4%.

Как говорит представитель НАПКА, сейчас достигнут баланс интересов продавцов и покупателей, когда совпадают ценовые ожидания обеих сторон и параметры предлагаемых портфелей. А цена закрытия является оптимальной и комфортной для всех сторон, отмечает он.