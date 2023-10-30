В ноябре ожидается подъем спроса на новогодние каникулы

30 октября. FINMARKET.RU - Сейчас россияне активно раскупают путевки на предстоящие ноябрьские выходные. Уровень бронирований на ближайшие праздничные даты составляет 69%. В ноябре ожидается резкий подъем спроса на новогодние каникулы. Пока в горном кластере забронировано примерно третья часть номерного фонда, пишет "Российская газета" . Зимний сезон планируется открыть с началом календарной зимы, но все зависит от погодных условий.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе курорта "Красная Поляна", бронирование проживания на зимний сезон открыли 5 июля. "На старте продаж стоимость осталась в пределах прошлого года, - отметили здесь. - Цена на апартаменты тогда стартовала от 2,8 тысяч рублей за сутки с человека вне январских праздников и от 5,7 тысяч за сутки на одного гостя в период новогодних каникул".

Уточняется, что ценообразование динамическое, поэтому с ростом спроса меняется и стоимость. Сейчас на 2024 год, кроме праздничных дат, минимальная цена составляет 3375 рублей в сутки на человека, а в новогодние каникулы - минимум 9 тысяч.

Что касается стоимости сезонных ски-пассов, то по сравнению с прошлым сезоном она выросла на 5 процентов. Их продажа открылась в июле, тогда их можно было купить с максимальной 30-процентной скидкой. Зимой взрослый ски-пасс на сезон будет стоить 51,5 тысяч рублей, а детский - 23,5 тысяч.

Цены на отдых, по словам представителей отрасли, практически не отличаются от прошлогодних.