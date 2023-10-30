Подготовлен проект закона о развитии креативных индустрий

30 октября. FINMARKET.RU - В Госдуме подготовлен проект закона "О развитии креативных (творческих) индустрий", пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Инициатива будет внесена в ближайшее время, подтвердил изданию ее автор, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко ("Единая Россия").

Проект закона затрагивает сферы творческой деятельности, которые приносят доход. Креативной индустрией, в частности, предлагается считать "экономическую деятельность, непосредственно связанную с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью". Те, кто работает на этом рынке, будут считаться субъектами креативных индустрий. Результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов будет считаться "креативным продуктом".

Документ, как следует из его проекта, "устанавливает условия деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий". Конкретные меры господдержки субъектов креативных индустрий (правового, экономического и организационного характера) в проекте закона не указаны, отмечается, что их могут осуществлять как федеральные, так и региональные органы власти. Они будут предоставляться при соблюдении ряда условий, включая:

- наличие регистрации на территории РФ в качестве юрлица, ИП, а для физлица - лица, применяющего специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

- осуществление деятельности на тер­ритории РФ;

- осуществление видов креативных индустрий, определенных в соответствии с законом;

- включение в единый реестр субъектов креативных индустрий и самих индустрий.

Основные полномочия авторы инициативы хотели бы дать регионам, поясняет Кравченко.