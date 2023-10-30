Половина банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ - иностранные

30 октября. FINMARKET.RU - Больше половины банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными, следует из отчетности кредитных организаций, которую проанализировал "Коммерсант" . На последнюю отчетную дату — 1 октября 2023 года — лидером по абсолютному объему остатков является Юникредит-банк (188 млрд руб.). Если судить по остаткам, то у отдельных игроков объем средств на депозитах ЦБ занимает от 40% до 90% от размера активов. Например, существенный объем размещен такими банками, как ОТП-банк, банк «Интеза», Дойче-банк, Сумитомо Мицуи Рус Банк, Коммерческий Индо Банк и др. Крупнейший банк в РФ с иностранным капиталом - Райффайзенбанк - в последние месяцы резко нарастил остатки на депозитах в ЦБ — до 100 млрд руб. к началу октября с менее 0,5 млрд руб. на начало мая. Однако в процентах от активов это незначительная величина, составляющая до 5%.

Некоторые иностранные игроки в последние месяцы сократили остатки до нуля, например Ситибанк и Айсибиси-банк.

Как правило,в ЦБ размещаются на короткий срок (чаще до семи дней). Совокупно на депозитных счетах размещено около 3 трлн руб.