Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика

30 октября. FINMARKET.RU - Мобильные операторы "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

ФАС еще 18 сентября направила предупреждение сотовым операторам МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Теlе2 о необходимости отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Служба установила: в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства - компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. Такое решение было принято в связи с тем, что в антимонопольный орган только в сентябре поступило 186 жалоб потребителей. На выполнения требований компаниям был дан месяц. По прошествии этого срока ничего не изменилось, но по стечению обстоятельств после запросов "Известий" компании решили выполнить предписание.

"В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них - "Мегафон", "Вымпелком" и "Теле 2" - сообщили о готовности его исполнения", - пояснили в пресс-службе антимонопольного органа.

Только МТС уведомила ФАС, что в действиях компании по взиманию платы за раздачу интернет-трафика отсутствует ущемление интересов абонентов, отметили в антимонопольной службе.