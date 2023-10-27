Утвержден перечень с/х продукции, при экспорте которой допускаются расчеты в рублях

27 октября. FINMARKET.RU - Правительство РФ утвердилосельхозпродукции, при экспорте которой допускаютсяв рублях. Как сообщается в пресс-релизе кабмина, соответствующее распоряжение подписано 24 октября 2023 года.

В перечень включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмых и другие твёрдые остатки, получаемые при извлечении жиров.

При расчетах за поставки такой продукции могут использоваться специальные рублевые и валютные счета типа "З", открываемые иностранными покупателями в уполномоченных банках. Покупатели смогут переводить оплату в валюте на специальный валютный счет, а затем продавать эту валюту уполномоченному банку или на бирже. После этого средства в рублях будут зачислены на специальный рублевый счет и переведены поставщику продукции. Приостановление операций, арест или списание средств с таких счетов не допускаются (если это не связано с расчетами по внешнеторговому контракту).

Перечень подготовлен с учетом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и о мониторинге внебиржевых сделок. Отдельные позиции перечня проработаны с отраслевыми ассоциациями.

В пресс-релизе напоминается, что по указу президента РФ с 1 ноября по контрактам на поставку за рубеж российской сельскохозяйственной продукции допускается особый порядок расчетов - зачерез специальные счета. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности России в условиях внешнего санкционного давления.