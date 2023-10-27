Для самозапрета на выдачу кредита могут потребовать ИНН

27 октября. FINMARKET.RU - В России могут поменять условия, по которым граждане будут устанавливатьна выдачу кредита. Для установки самозапрета на выдачу кредита вместо СНИЛС у клиента могут потребовать ИНН. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроекте, рассказал "Известиям" зампред Центробанка Алексей Гузнов.

Законопроект, предполагающий введение такой возможности для защиты россиян от мошенников, сейчас находится в Госдуме. В первом чтениипринят в октябре этого года.

Самозапрет позволит предотвратить практики, когда злоумышленники вынуждают жертву с помощью методов социальной инженерии оформить заем и передать деньги преступникам. А также - случаи, когда третьи лица самостоятельно берут на человекас помощью украденных персональных данных, говорится в пояснительной записке к документу.

Он предполагает право граждан через сайт "Госуслуги" установить запрет в своей кредитной истории на выдачу себе же ссуды. При подаче другого заявления клиент сможет снять этот запрет, но заключить договор ему позволят только через 3 дня после этого. "Период охлаждения" поможет исключить риск мошенничества с быстрой отменой запрета.

В качестве идентификатора на "Госуслугах" законопроект предполагает использовать СНИЛС, который не меняется в течение жизни. Однако СНИЛС есть не у всех групп населения, поэтому серьезно обсуждалась замена идентификатора, отметил Гузнов. По его словам, в качестве альтернативы предлагался ИНН. Департамент управления данными будет заниматься решением этого вопроса. Пока тема еще не закрыта, уточнил он.

Решения требуют и несколько других сюжетов, например механизм подачи заявления, каким видом подписи оно будет оформляться, добавил зампред ЦБ. Сейчас россиянин может оформить квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись.

Важно, чтобы идентификатор отвечал признакам уникальности и неизменности, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.