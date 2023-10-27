Компании пока не готовы массово повышать зарплаты

27 октября. FINMARKET.RU - Более трети компаний вв этом году планируют увеличить численность своего персонала. При этом даже с учетом сложностей с подбором необходимых кадров они пока не готовы массово повышать. Такой вывод можно сделать из очередного выпуска ежегодного "Общеиндустриального обзора заработных плат и компенсаций" за 2023 год, который подготовила компания Б1, пишет "Коммерсант"

Хотя большинство компаний (85%) по итогам 2022 г. изменяли зарплаты своему персоналу, средний процент пересмотра не превысил 11% от действующей ставки. Средний процент индексации без учета индивидуальных пересмотров зарплат составил 8%. Процентное изменение уровней зарплаты в случае применения индивидуального подхода составило от 13% до 26%. Уровень инфляции по итогам прошлого года, по данным Росстата, составил 12%. В 2023 г. пересмотр планируют провести 83% компаний, средний процент изменения ФОТ для целей пересмотра составляет 10%.

Согласно опросу Б1, большинство компаний назвали ключевыми приоритетами HR-департамента на следующие 12 месяцев поддержание конкурентоспособности уровня зарплат и повышение уровня лояльности работников (89% и 78% компаний соответственно).