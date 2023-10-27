Более трети вакансий в IT приходится на удаленщиков

27 октября. FINMARKET.RU - Более трети вакансий (40%) вприходится на удаленную работу. Такие выводы содержатся в совместном исследовании HH.ru и компании "Технократия". Рост числа таких вакансий отмечается с 2021–2022 гг., когда их доля составляла 25%. Всего в сентябре 2023 г. компании разместили 76 000 вакансий в IT, пишут "Ведомости"

Тенденцию подтвердили в SuperJob: число вакансий для IT-специалистов на удаленке выросло до 35% в октябре 2023 г. по сравнению с октябрем 2021 г., когда на них приходилось до 22% (данные по 2022 г. компания не приводит, поскольку рынок труда переживал трансформацию после объявления о мобилизации). Тренд отмечает и кадровое агентство GeekSource, специализирующееся на подборе IT-специалистов. Больше половины (54%) IT-специалистов называют отсутствие возможности работать полностью удаленно как причину для смены работы, отмечается в презентации GeekSource.

Но при этом более 2/3 компаний, предлагающих сотрудникам удаленную работу, "допускают только гибридный формат работы (часто после полного присутствия в офисе на период испытательного срока)".

Рост удаленки подтверждают и в самих IT-компаниях.

В 2023 г. по сравнению с 2021 г. количество вакансий с упоминанием гибрида в IT-компаниях выросло в 2,2 раза почти до 59 тыс. Более высокий уровень зарплат на удаленке по сравнению с офисным форматом связан с высокой долей релокантов, пояснила руководитель службы исследований HH.ru Мария Игнатова. Работники на удаленке работают на корпоративных ноутбуках, там требуются меры кибербезопасности - ПО, доступ к серверам и т. д., обратила внимание она.

Также в HH.ru фиксируют общий тренд на рост вакансий в IT-отрасли. По данным аналитиков компании, в сентябре 2023 г. на портале было опубликовано на 18% больше вакансий в IT-сфере, чем за тот же месяц в 2022 г., когда было выставлено только 64 000 свободных позиций. С 2021 по 2023 г. на финансовый сектор стабильно приходится каждая 10-я открытая IT-вакансия (10%), отрасль стабильно занимает второе после профильных IT-компаний место по уровню спроса на таких специалистов. Среди программистов в лидерах по темпам роста числа вакансий backend-разработчики. Спрос на Python-разработчиков вырос на 30%, на Java - на 17%, на С++ - на 15%.