Власти подготовили требования для отмены экспортных пошлин

27 октября. FINMARKET.RU - Правительство спустя менее месяца после введения экспортных пошлин на ряд товаров уже готовит список продукции, которую могут исключить из этого перечня. В Минпромторге отметили, что предложения формируются с учетом пожеланий, исходящих от отраслей, при условии предоставления ими справочно-аналитической информации, обосновывающей целесообразность отмены введенной меры.

В Минэкономразвития уже подготовили перечень запрашиваемой информации. Так, компании должны обосновать целесообразность отменыпо каждому товару, следует из документа министерства, пишут "Известия" . Им также потребуется предоставить финансовую отчетность, структуру себестоимости с классификацией по составляющим элементам и выделением валютных расходов, прогноз финансовых показателей деятельности до конца 2024 года, список предоставленных мер господдержки, источники возмещения выпадающих доходов бюджетной системы на период отмены вывозноий таможенной пошлины.

После поступления необходимых данных Минэкономразвития "обеспечит рассмотрение вопроса об отмене вывозных таможенных пошлин в рамках заседания правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции", говорится в документе.

Решение о введении с 1 октября 2023 года и до конца 2024 года экспортной пошлины на широкий перечень товаров в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше было принято в сентябре. Однако бизнес оказался не согласен с введением пошлин. бизнес. Ранее с письмами к правительству об отмене этого сбора обратились ювелирная отрасль и энергетики. Теперь же к ним присоединились и производители изделий пластика в лице Союза переработчиков пластмасс (СПП). Они просят исключить столовую посуду, раковины, душевые кабины, полимерную упаковку и другие изделия из списка товаров, облагаемых экспортными пошлинами. Обращение было направлено первому зампреду правительства Андрею Белоусову, а также в Минэкономразвития.

Не поддерживают экспортную пошлину и производители рыбы. Исходя из официальных прогнозов обменного курса рубля, размер этого сбора на рыбу и рыбную продукцию останется в 2024 году на уровне 7%, сказал "Известиям" глава Рыбного союза Александр Панин. По оценке организации, это сделает нерентабельнымчасти продукции рыбохозяйственного комплекса.

Не согласны компании и с требованиями властей по предоставлению обширной информации на исключение из пошлин.