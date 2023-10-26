Российских инвесторов допустят к торгам на крупнейшей китайской товарной бирже

26 октября. FINMARKET.RU - До конца года "Финам" обеспечит доступ российских инвесторов к торгам на Даляньской товарной бирже (Dalian Commodity Exchange, DCE), рассказал "Ведомостям" президент инвесткомпании Владислав Кочетков. По его словам, в терминалах "Финама"смогут торговать фьючерсами и опционами наи сырье.

Как отметил Кочетков, на этом фоне аналитики "Финама" начинают покрытие инструментов биржи. Доля компании по объему операций квалифицированных инвесторов на срочном рынке в 2024 г. может достигнуть 30%, ожидает он: этому будут способствовать растущий товарооборот между Россией и Китаем и хорошая ликвидность местных рынков. Сейчас доли у "Финама" нет, так как его клиентам до сих пор не были доступны инструменты срочного рынка.

Конкурент "Финама", БКС, не прорабатывает подключение к DCE из-за отсутствия интереса среди клиентов, заявил руководитель департамента интернет-брокера инвесткомпании Игорь Пимонов.

Сейчас на DCE торгуется 21 товарный фьючерс и 13 опционов, среди базовых активов - кукуруза, соевые бобы, соевое и пальмовое масло, кукурузный крахмал, яйца, кокс, коксующийся уголь, железная руда, сжиженный природный газ и др. Объем торгов опционами на DCE за январь-сентябрь этого года составил 161,44 млрд юаней, а фьючерсами - 85,7 млрд юаней.

DCE, основанная в 1993 г., - одна из пяти существующих в Китае фьючерсных бирж. В 2017 г. меморандум о сотрудничестве с ней подписала Мосбиржа.