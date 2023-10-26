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26 октября 2023 года 10:15
Процедуру подтверждения российского происхождения товаров упростят
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Николай Галкин/ТАСС
26 октября. FINMARKET.RU - Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, призванный оптимизировать реестры российской промышленной продукции. Речь идет об объединении реестров радиоэлектронной и российской промышленной продукции - первый де-факто подлежит упразднению, пишет "Коммерсант". Всего в РФ, по оценкам авторов проекта, насчитывается 1,6-1,7 тыс. организаций в сфере разработки и производства радиоэлектроники. Наличие двух реестров приводит к трудностям у участников торгов по госзаказу. Для производителей российской продукции предусмотрены преференции, при этом заказчики в соответствии с законом о контрактной системе (44-ФЗ) должны убедиться в "российском" происхождении товаров и проверить их наличие в реестрах. В Минпромторге сообщают о постоянно возникающей путанице у участников торгов в связи с выполнением таких требований. Ведомством "на регулярной основе ежемесячно обрабатывается порядка 150 запросов на предмет представления разъяснений по специфике каждого реестра, вопросам включения заявителя в реестры и, непосредственно, работы с указанными реестрами". В бизнес-объединениях инициативу поддерживают, напоминая, что задачей промышленности является производство, а комфортные процедуры могут этому способствовать.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, Минпромторг, товары, происхождение
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