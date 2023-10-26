Доля нацвалют в торговле России и стран СНГ превышает 85%

26 октября. FINMARKET.RU - Сейчас доля национальных валют в торговле России и стран СНГ превышает 85%. Российский рубль вытеснил американский доллар и евро и стал главной валютой во внешнеторговых контрактах России со странами СНГ. На рубль приходится более 80% экспортно-импортных операций. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр экономического развития РФ Максимв преддверии заседания Евразийского межправительственного совета, которое открывается сегодня в Бишкеке.

"Если говорить о ситуации за периметром СНГ, то, например, в российско-китайской торговле на рубли и юани приходится почти 95% взаимных расчетов. Средний оборот торгов парой рубль-юань приблизился к 200 млрд руб. в день - рост более чем в 100 раз с начала прошлого года. Значительно вырос выпуск облигаций в юанях на Московской бирже", - рассказал Решетников. Всё это, отметил он, позволяет использовать юани в торговле не только с Китаем, но и с другими странами. А значит, обеспечивать потребность нашей экономики и граждан в разнообразных товарах.

За восемь месяцев товарооборот России со странами СНГ увеличился почти на 16%. Доля стран Содружества в нашем товарообороте выросла до рекордных 14,2%. "Торговля - основа нашего сотрудничества, ее показатели растут. Это хорошо стимулирует нашу экономику. Вклад торговли со странами СНГ в ВВП России сейчас около 7%. Это очень серьезный уровень. Еще более весомое влияние товарооборот внутри СНГ оказывает на экономики других стран-участниц", - подчеркнул министр.

Решетников сообщил, что значительная часть торговли РФ приходится на Белоруссию и Казахстан - 74% от всего СНГ. Хорошая динамика, по его словам, и по другим странам. "С Узбекистаном последние пять лет у насрастет на 20% ежегодно. А за восемь месяцев этого года в полтора раза вырос объем торговли с Арменией и Азербайджаном", -указал министр.

Большая часть торговли с СНГ - это российский экспорт. Важно, подчеркнул Решетников, что наши компании экспортируют не только традиционные сырьевые ресурсы и сельхозпродукцию - пшеницу, готовые продукты из зерна и злаков, подсолнечное масло, мясо, рыбу, но и более сложную продукцию, например, промышленные машины и оборудование.

В свою очередь, наращивается импорт важных для российского потребителя товаров. Например, из Узбекистана в РФ импортируется одежда, из Азербайджана продукты: томаты, картофель, орехи, фрукты, соки.

"Активно работаем с Белоруссией. Увеличили поставки в республику черных металлов, машин и продовольствия. Отдельно можно выделить экспорт труб, подшипников, алюминиевой проволоки и проводов, железнодорожных локомотивов", - рассказал глава Минэкономразвития.