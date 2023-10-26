.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Набиуллина: акции, выкупленные у иностранцев при уходе из РФ, не выводятся на рынок, потому для этого новым собственникам нужно время
26 октября 2023 года 08:52
Поддержку малого и среднего бизнеса предлагают распространить на МСП+
|0
Антон Новодережкин/ТАСС
26 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСП) на компании, превысившие пороговые значения сектора - так называемую категорию МСП+. Речь идет о финансовых мерах - в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели и зонтичные поручительства Корпорации МСП. "Ведомости" ознакомились с предложенными министерством поправками в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". В закон вводится новая статья "поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус субъектов МСП", следует из проекта документа. Критерии отнесения компании к категории МСП+ - предельный размер годовой выручки и численности работников - правительство должно определить отдельным постановлением. Предполагается, что это будут компании, которые работают в приоритетных отраслях, не аффилированы с государством, с порогом по выручке 10 млрд руб. в год, по числу занятых - 1500 человек. Именно такие параметры предложил курирующий в правительстве поддержку МСП первый вице-премьер Андрей Белоусов на стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в сентябре, сообщил источник, знакомый с обсуждением. Сейчас к категории МСП относятся компании с выручкой до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек. "Сегодня один из актуальных вопросов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - это решение задачи по выходу МСП за пределы этой категории. Речь о компаниях, которые переросли потолок для МСП и продолжают развиваться", - сообщил "Ведомостям" Белоусов через представителя. По его словам, действительно рассматривается возможность отнести в эту категорию компании с доходом до 10 млрд руб. в год и количеством сотрудников до 1500 человек.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.