Поддержку малого и среднего бизнеса предлагают распространить на МСП+

26 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило законопроект, распространяющий меры господдержки малого и среднего бизнеса (МСП) на компании, превысившие пороговые значения сектора - так называемую категорию МСП+. Речь идет о финансовых мерах - в том числе льготных кредитах на инвестиционные цели и зонтичные поручительства Корпорации "Ведомости" ознакомились с предложенными министерством поправками в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

В закон вводится новая статья "поддержка хозяйствующих субъектов, утративших статус субъектов МСП", следует из проекта документа. Критерии отнесения компании к категории МСП+ - предельный размер годовой выручки и численности работников - правительство должно определить отдельным постановлением.

Предполагается, что это будут компании, которые работают в приоритетных отраслях, не аффилированы с государством, с порогом по выручке 10 млрд руб. в год, по числу занятых - 1500 человек. Именно такие параметры предложил курирующий в правительстве поддержку МСП первый вице-премьер Андрей Белоусов на стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в сентябре, сообщил источник, знакомый с обсуждением.

Сейчас к категории МСП относятся компании с выручкой до 2 млрд руб. и численностью сотрудников до 250 человек.

"Сегодня один из актуальных вопросов в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - это решение задачи по выходу МСП за пределы этой категории. Речь о компаниях, которые переросли потолок для МСП и продолжают развиваться", - сообщил "Ведомостям" Белоусов через представителя. По его словам, действительно рассматривается возможность отнести в эту категорию компании с доходом до 10 млрд руб. в год и количеством сотрудников до 1500 человек.