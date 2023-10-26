Программу маткапитала могут скорректировать

26 октября. FINMARKET.RU - Программу материнского капитала могут существенно скорректировать при ее продлении после 2026 года. Ряд депутатов Госдумы предлагают ограничить выдачу выплаты на первенца возрастом матери, до 25-30 лет, или перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка, сообщила "Известиям" первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"В последние годы суммарный коэффициент рождаемости значительно снизился. И, напротив, при введении материнского (семейного) капитала только на второго ребенка суммарный коэффициент рождаемости с 2006 по 2013 год вырос с 1,3 до 1,7-1,8", - следует из письма депутатов.

В правительстве на вопросы парламентариев ответили, что при принятии решения о продлении программы целесообразно "комплексно пересмотреть подходы к реализации предоставления материнского (семейного) капитала, в том числе в части определения очередности рождения детей, порядка предоставления права, направлений расходования средств". Также в кабмине считают, что при определении подходов необходимо учитывать складывающиеся демографические вызовы, полученный эффект от программы.

Действие программы предусмотрено до конца 2026 года. В 2024-2026 годах финансирование на эту меру поддержки заложено в полном объеме по действующим правилам, сказали "Известиям" в Минтруде.

Эксперты в целом скептически отнеслись к идее депутатов: обстоятельства, которые заставляют женщин откладывать вступление в брак и рождение ребенка, сильнее, чем желание получить маткапитал, поэтому мера вряд ли повлияет на решение о том, когда рожать первенца.