В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%

Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%

25 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,6% по сравнению с сентябрем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе рост показателя составлял 5,4%, в июле - 4,9%, в июне - 5,8%, в мае - 6,7%, в апреле - 4,9% (5,2%), в марте - 0,9%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9%.

В январе-сентябре повышение показателя составило 3,3%.

По сравнению с августомв сентябре увеличилось на 1,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2023 года, по оценке Росстата, промышленность увеличилась на 0,3% по сравнению с августом после снижения на 0,3% месяцем ранее.

Динамика показателя за сентябре оказалась чуть лучше прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал повышение промпроизводства на 5,5% в годовом выражении.

В целом в 2023 году экономисты ожидают рост промпроизводства на 3,5% (месяц назад ожидали рост на 3,2%), что практически совпадает с новым прогнозом Минэкономразвития (3,6%).

В сентябре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

Обрабатывающие производства показывают высокие темпы роста в 3-м квартале - 10,2%. С марта 2023 года объемы производства растут ежемесячно более чем на 5,0% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В сентябре 2023 года рост в обрабатывающих отраслях составил 10,9% по сравнению с сентябрем 2022 года и 2,0% по сравнению с августом 2023 года.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили объемы производства на 0,3% к сентябрю 2022 года и на 1,5% к августу 2023 года.

Энергетический сектор показал отрицательную динамику по сравнению с сентябрем 2022 года, снизившись на 3,0%, однако по сравнению с августом 2023 года зафиксирован рост на 0,8%.

Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 0,7%, а по сравнению с августом 2023 года на 0,6%.

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (56,3%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (47,5%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (45,8%);

- изготовление мебели - (38,6%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (33,5%);

- производство прочих готовых изделий - (21,7%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (20,9%);

- производство электрического оборудования - (16,0%);

- химическое производство - (15,1%), выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (14,8%).

- производство табачных изделий - (18,0%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (5,7%);

- производство бумаги и бумажных изделий - (3,6%);

- производство напитков - (1,8%);

- добыча металлических руд - (1,7%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (0,6%);

- металлургическое производство - (0,1%).

Выпуск легковых автомобилей в сентябре 2023 года составил 64,3 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года, и на 29,8% больше, чем в августе 2023 года. За девять месяцев 2023 года выпущено 358 тыс. легковых автомобилей, что на 2,7% больше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 17,1 тыс. шт., что на 45,2% больше, чем в сентябре 2022 года, и на 28,6% больше, чем в августе 2023 года. За январь-сентябрь 2023 года изготовлено 118 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 14,0% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 4,9 тыс. шт., что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2022 года, и на 22,4% больше, чем в августе 2023 года. За январь-сентябрь 2023 года собрано 31,2 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Выпуск продуктов питания в сентябре 2023 года вырос на 6,7% по сравнению с сентябрем 2022 года и на 1,9% по сравнению с августом 2023 года. В целом за девять месяцев 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 6,5% по сравнению с январем-сентябрем 2022 года.