- - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (56,3%);
- - производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (47,5%);
- - выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (45,8%);
- - изготовление мебели - (38,6%);
- - выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (33,5%);
- - производство прочих готовых изделий - (21,7%);
- - ремонт и монтаж машин и оборудования - (20,9%);
- - производство электрического оборудования - (16,0%);
- - химическое производство - (15,1%), выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (14,8%).
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25 октября 2023 года 19:00
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
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Дмитрий Шевалдин/ТАСС
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
25 октября. FINMARKET.RU - В сентябре 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,6% по сравнению с сентябрем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе рост показателя составлял 5,4%, в июле - 4,9%, в июне - 5,8%, в мае - 6,7%, в апреле - 4,9% (5,2%), в марте - 0,9%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9%. В январе-сентябре повышение показателя составило 3,3%. По сравнению с августом промпроизводство в сентябре увеличилось на 1,0%. С исключением сезонного и календарного факторов в августе 2023 года, по оценке Росстата, промышленность увеличилась на 0,3% по сравнению с августом после снижения на 0,3% месяцем ранее. Динамика показателя за сентябре оказалась чуть лучше прогнозов аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, предусматривал повышение промпроизводства на 5,5% в годовом выражении. В целом в 2023 году экономисты ожидают рост промпроизводства на 3,5% (месяц назад ожидали рост на 3,2%), что практически совпадает с новым прогнозом Минэкономразвития (3,6%). В сентябре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат. Обрабатывающие производства показывают высокие темпы роста в 3-м квартале - 10,2%. С марта 2023 года объемы производства растут ежемесячно более чем на 5,0% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В сентябре 2023 года рост в обрабатывающих отраслях составил 10,9% по сравнению с сентябрем 2022 года и 2,0% по сравнению с августом 2023 года. Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили объемы производства на 0,3% к сентябрю 2022 года и на 1,5% к августу 2023 года. Энергетический сектор показал отрицательную динамику по сравнению с сентябрем 2022 года, снизившись на 3,0%, однако по сравнению с августом 2023 года зафиксирован рост на 0,8%. Добыча полезных ископаемых сократилась по сравнению с сентябрем 2022 года на 0,7%, а по сравнению с августом 2023 года на 0,6%. Отрасли, показавшие в сентябре значительный рост в годовом сравнении:
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, промпроизводство
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