В "Гознаке" занялись банкоматами

25 октября. FINMARKET.RU - В "Гознаке" разработали программное решение для банкоматов, чтобы они могли выдавать и принимать вышедшие в оборот купюры с обновленным дизайном - сейчас это номиналы в 100 и 5 тыс. рублей, пишет "Российская газета".

Разработка велась своими силами: ряд зарубежных компаний-производителей отказались обновлять работающие в России. Программное решение разработано для самой востребованной категории банкоматов - с рециркуляцией (прием и выдача одних и тех же купюр). Сейчас оно уже интегрировано с банкоматами марки крупнейшего иностранного поставщика на российском рынке (Hyosong, Южная Корея), а также с первыми зарегистрированными в Минпромторге отечественными банкоматами производства российской компании "Сага". Таким образом, решение позволит обновитьболее 60% существующих банкоматов с рециркуляцией в стране, и прежде всего - в крупнейших отечественных банках, подчеркнул гендиректор Гознака Аркадий Трачук.

Более того, решение технически возможно адаптировать и для работы с банкоматами тех марок, производители которых захотят в будущем поставлять эту технику в. Сертификация нового программного решения в Банке России должна начаться в ближайшее время. Тестирование, по словам Трачука, должно завершиться к началу 2024 года. В Гознаке рассчитывают, что массового внедрения нового решения в банкоматы по всей стране можно ожидать уже в первом полугодии следующего года. В Гознаке по итогам 2023 года рассчитывают продать населению золотых слитков на сумму до 1 млрд рублей.