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25 октября 2023 года 09:38
В "Гознаке" занялись банкоматами
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Владимир Баранов/ТАСС
25 октября. FINMARKET.RU - В "Гознаке" разработали программное решение для банкоматов, чтобы они могли выдавать и принимать вышедшие в оборот купюры с обновленным дизайном - сейчас это номиналы в 100 и 5 тыс. рублей, пишет "Российская газета". Разработка велась своими силами: ряд зарубежных компаний-производителей отказались обновлять работающие в России банкоматы. Программное решение разработано для самой востребованной категории банкоматов - с рециркуляцией (прием и выдача одних и тех же купюр). Сейчас оно уже интегрировано с банкоматами марки крупнейшего иностранного поставщика на российском рынке (Hyosong, Южная Корея), а также с первыми зарегистрированными в Минпромторге отечественными банкоматами производства российской компании "Сага". Таким образом, решение позволит обновить ПО более 60% существующих банкоматов с рециркуляцией в стране, и прежде всего - в крупнейших отечественных банках, подчеркнул гендиректор Гознака Аркадий Трачук. Более того, решение технически возможно адаптировать и для работы с банкоматами тех марок, производители которых захотят в будущем поставлять эту технику в РФ. Сертификация нового программного решения в Банке России должна начаться в ближайшее время. Тестирование, по словам Трачука, должно завершиться к началу 2024 года. В Гознаке рассчитывают, что массового внедрения нового решения в банкоматы по всей стране можно ожидать уже в первом полугодии следующего года. В Гознаке по итогам 2023 года рассчитывают продать населению золотых слитков на сумму до 1 млрд рублей.
Опубликовано Финмаркет
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