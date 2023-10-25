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25 октября 2023 года 09:10
IT-компаниям облегчат ответственность за госденьги
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URA.RU/TASS
25 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ добавит в законопроект "О технологической политике" "право на риск", которое позволит компаниям и инвесторам в сфере технологий в случае провала проекта не нести ответственность за потерю государственных денег, пишет "Коммерсантъ". Для этого компаниям придется соблюсти процедуры управления рисками и принятия решений, которые еще прорабатываются министерством. По мнению директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, "право на риск" даст возможность более креативного развития отечественных технологий: "Сейчас большинство предприятий в сфере электроники, IT и инвестфондов вкладываются либо в аналоги существующих западных решений, либо в расширение имеющихся производств. С такими инвестициями мы будем оставаться вторичными на мировом рынке". Однако Комлев добавил, что необходимо создать и механизмы оценки проектов или обязательного частного софинансирования, так как есть риск роста недобросовестных заявок.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ИТ-компании, риск, право
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