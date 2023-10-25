Названы приоритеты в борьбе с налогоплательщиками-уклонистами

25 октября. FINMARKET.RU - В Минфине рассказали о приоритетах в борьбе с недобросовестными налогоплательщиками, которые занижают платежи в бюджет. Как пишут "Ведомости", контроль за их операциями позволит "мобилизовать" доходы казны. Ранее о планах повысить собираемость на 500 млрд рублей говорил министр финансов Антон Силуанов.

Представитель ведомства в ответ на запрос газеты назвал пять основных видов уклонистов: фирмы-однодневки, нелегальные продавцы алкоголя, произведенного из неучтенного спирта без акциза, а также импортеры алкоголя и табака из стран ЕАЭС, которые, продавая товар российским потребителям, уклоняются от уплаты акциза и НДС при ввозе на территорию России. Кроме того, в списке импортеры, которые завозят товары по заниженной стоимости на территорию ЕАЭС и используют схему "прерванного транзита", что позволяет им не платитьв России и занижать платежи по пошлинам. Замыкают пятерку уклонистов компании, которые пользуются схемами трансфертного ценообразования и начисления расходов по фиктивным услугам для занижения прибыли и вывода ее за рубеж.

В Минфине подчеркнули, что добросовестных налогоплательщиков данные инициативы не затронут. Власти уже подготовили драфт законопроекта об ужесточении контроля за трансфертным ценообразованием. Его ключевое предложение - привязать размер штрафа за нарушение правил внутригрупповых сделок, то есть стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже, к величине налоговой базы. Сейчас штраф зависит от суммы налоговой недоимки.