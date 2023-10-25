Власти планируют получить 570 млрд от налога на богатых

25 октября. FINMARKET.RU - В 2024 году казна получит 176,2 млрд рублей от повышенной до 15% ставки НДФЛ для граждан с доходом от 5 млн рублей. Такой прогноз содержится в материалах к федеральному бюджету на ближайшую трехлетку. Власти рассчитывают, что в 2025-м от этой статьи поступит 189,6 млрд, а в 2026-м — 204,1 млрд рублей. Таким образом, за три года сумма составит 569,9 млрд, пишут "Известия".

Повышенныйна НДФЛ по ставке 15% вместо 13% платят состоятельные граждане — те, чей доход превышает 5 млн рублей в год, или 417 тыс. в месяц. Увеличенной ставкой облагается только сумма свыше 5 млн. В федеральную казну идет 2% поступлений от сбора из 15% (далее деньги перечисляются в благотворительный фонд "Круг добра"), остальные 13% распределяются в региональные бюджеты. Когда вводился сбор, президент Владимир Путин распорядился, чтобы средства направлялись на лечение орфанных (редких) заболеваний у детей.

В закон о бюджете заложены лишь те доходы от налога на богатых, которые поступят в федеральную казну, то есть вся бюджетная система, включая регионы, получит от людей, зарабатывающих свыше 5 млн в год, больше.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов заявил СМИ, что количество плательщиков НДФЛ не уменьшилось из-за перехода на прогрессивную шкалу. По его словам, в 2022 году доходы от повышенной ставки составили 149 млрд рублей, а в 2023-м, по оценкам ведомства, будут уже более 162 млрд. Это происходит из-за роста зарплат и за счет улучшения администрирования со стороны ФНС, пояснил Алексей Сазанов.

Рост поступлений связан с динамикой основных параметров прогноза социально-экономического развития, в том числе с увеличением фонда заработной платы в ближайшие три года, заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.