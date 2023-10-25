ЦБ РФ планирует создать закрытую "комнату данных"

25 октября. FINMARKET.RU - Банк России планирует создать закрытую "комнату данных" с расширенной статистикой регулятора, пишут "Ведомости": доступ к ней получат только научные центры и университеты.

Аналогия с комнатой не случайна - это будет не отдельный сайт и не сервис на сайте, доступ к данным возможно будет получить только физически, находясь в специально оборудованном помещении Банка России, а отчуждение информации будет невозможно, пояснил изданию представитель регулятора. Состав доступной информации и сроки создания такой комнаты будут зависеть от интереса потенциальных пользователей, но санкционныераскрываться не будут, пояснил представитель, а каждый исследователь будет подписывать соглашение о неразглашении информации. Любые результаты исследования, полученные с использованием сервиса, можно будет публиковать только с разрешения Банка России.

По сути, ЦБ создает режимно-секретное помещение со специальными условиями, говорит директор по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрий Кузнецов: рабочие места, запрет проноса собственных устройств, копирования данных на отчуждаемые носители, антивирусная защита. Если результаты исследования будут содержать те данные, конфиденциальность которых закон не декларирует, например только обезличенные, агрегированные или усредненные оценки, прогнозные значения для сектора экономики, ЦБ вполне может разрешить их публикацию. Работа с данными через физически закрытое помещение десятки лет применяется при работе с гостайной. Необходимо установить требования к компьютерам, с которых осуществляется доступ, а также к помещениям, где они установлены. Нужно создать правила по защите данных в процессе их передачи от онлайн-сервиса к исследователю и сделать возможным проверку их соблюдения. Задачи такой сложности современная информационная безопасность пока решать не умеет, признает эксперт. Остается гипотетический риск ошибок в обеспечении безопасности, которые все-таки позволят злоумышленнику подключить к компьютеру в "комнате данных" собственное устройство и скопировать на него данные.