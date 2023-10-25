Ряд мер Основных направлений бюджетной политики сочли неактуальными

24 октября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении проект бюджетана 2024-2026 годы, обратив внимание на неактуальность задач, поставленных в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, которые были внесены в нижнюю палату парламента вместе с проектом.

"Как заявлено в преамбуле к основным направлениям, их целью является "определение условий, используемых при составлении проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы РФ на 2024 - 2026 годы". Вместе с тем, в Государственную Думу внесен материал, включающий в качестве задач, которые должны быть сделаны, перечень отраслевых мер, которые не являются новыми и уже реализованы или реализуются", - отмечается в сводном заключении комитета на проект бюджета.

В проекте заключения комитета содержалась значительно более резкая критика адрес основных направлений, которые в финальную версию документа, размещенную в базе данных Госдумы, не вошли.

В документе также отмечается, что министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета 16 октября сообщил об установлении Федеральной налоговой службе и таможенным органам "задания" по повышению собираемости налогов и сборов на 500 млрд рублей. "Комитет отмечает, что налоги и сборы уплачиваются в порядке и в объемах, установленных в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. И установление налоговым и таможенным органам подобных "заданий" по повышенной собираемости налогов и сборов должно реализовываться в рамках налогового законодательства", - говорится в заключении.

планирует рассмотреть проект бюджета в первом чтении на пленарном заседании 26 октября.