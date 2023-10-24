Регионы начнут активно реализовывать градостроительной потенциал

24 октября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ намерен проработать механизмы ответственности для регионов за нереализацию градостроительного потенциала, заявил "Ведомостям" председатель комитета Сергей Пахомов. "Если в регионе есть квартал под застройку и он не реализуется несколько лет, имея прямую стоимость в несколько миллиардов рублей, а косвенную - десятки миллиардов рублей, то почему тогда регион просит у нас средства, например, на расселение аварийного фонда?" - возмутился он.

Какие именно будут работать механизмы ответственности, Пахомов не пояснил, но заверил, что "мысли по этому поводу уже есть". Речь точно идет не о наказании, а об инструментах, которые подтолкнутреализовывать градостроительный потенциал более эффективно и в нужные сроки.

Согласно приказу Минстроя от 29 июля 2021 г., градостроительный потенциал земельных участков - это общая площадь жилых помещений в объектах капстроительства жилого назначения, которые используются в целях строительства многоквартирных жилых домов или жилых домов блокированной застройки.

"Мы сегодня передали регионам достаточное количество полномочий по градостроительному планированию, и пришло время взглянуть на то, как и с каким качеством регионы их выполняют", - сказал Пахомов в ходе сессии "Мегапроекты как драйвер развития экономики" III Международного строительного чемпионата. Если нет воды, отопления или учебников в школах, то за это наказывают, посетовал он, а за нереализацию градостроительного потенциала - нет. В связи с этим комитет и планирует ввести "жесткие обязательные механизмы в этой части", резюмировал Пахомов.