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24 октября 2023 года 10:29
Регионы начнут активно реализовывать градостроительной потенциал
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Эрик Романенко/ТАСС
24 октября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ намерен проработать механизмы ответственности для регионов за нереализацию градостроительного потенциала, заявил "Ведомостям" председатель комитета Сергей Пахомов. "Если в регионе есть квартал под застройку и он не реализуется несколько лет, имея прямую стоимость в несколько миллиардов рублей, а косвенную - десятки миллиардов рублей, то почему тогда регион просит у нас средства, например, на расселение аварийного фонда?" - возмутился он. Какие именно будут работать механизмы ответственности, Пахомов не пояснил, но заверил, что "мысли по этому поводу уже есть". Речь точно идет не о наказании, а об инструментах, которые подтолкнут регионы реализовывать градостроительный потенциал более эффективно и в нужные сроки. Согласно приказу Минстроя от 29 июля 2021 г., градостроительный потенциал земельных участков - это общая площадь жилых помещений в объектах капстроительства жилого назначения, которые используются в целях строительства многоквартирных жилых домов или жилых домов блокированной застройки. "Мы сегодня передали регионам достаточное количество полномочий по градостроительному планированию, и пришло время взглянуть на то, как и с каким качеством регионы их выполняют", - сказал Пахомов в ходе сессии "Мегапроекты как драйвер развития экономики" III Международного строительного чемпионата. Если нет воды, отопления или учебников в школах, то за это наказывают, посетовал он, а за нереализацию градостроительного потенциала - нет. В связи с этим комитет и планирует ввести "жесткие обязательные механизмы в этой части", резюмировал Пахомов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, регионы, строительство
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