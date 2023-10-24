В РФ предлагают установить предельно допустимые цены на АЗС

24 октября. FINMARKET.RU - В России могут законодательно ограничить рост розничных цен наи дизельное топливо (ДТ). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму и запланирован к рассмотрению в осеннюю сессию. В документе предлагается установить максимально возможные для торговли на автозаправочных станциях (АЗС) розничныена бензин и ДТ сроком не менее чем на три года и не более чем на пять лет. Устанавливаться предельно допустимые розничные цены будут правительством, пишет "Российская газета"

Заработать эта мера в случае принятия законопроекта может уже с начала 2024 года. Документ внесен на рассмотрение партией ЛДПР, среди его разработчиков - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что ранее принятые меры (введение демпфирующего механизма с 2019 года) "на сегодняшний день не дают для конечного потребителя видимых результатов". В таких условиях введение механизма предельно допустимых розничных цен на бензин и ДТ на конечном этапе оборота данных видов топлива представляется обоснованным и оправданным в целях защиты законных экономических интересов граждан и общества в целом, сказано в документе.

Фактически это означает введение госрегулирования розничных цен на топливо. Если сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС) следит за тем, чтобы цены на АЗС не росли выше средней инфляции (к чему есть много вопросов, поскольку оптовые цены на топливо часто сильно обгоняют среднюю инфляцию), то теперь превышение предельной цены топлива на АЗС станет нарушением закона.