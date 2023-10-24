Растет число нелегальных ресурсов с медийным контентом

24 октября. FINMARKET.RU - Число нелегальных ресурсов с медийным контентом (книги, фильмы, музыка) в первом полугодии год к году выросло на 20%, следует из исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily на основе опроса более 10 тыс. пользователей видеосервисов в первом полугодии, пишет "Коммерсант"

После начала военных действий на Украине многие зарубежные партнеры отказались от работы с российскими издателями, кинокомпаниями, промоутерами и музыкантами. Это привело к тому, что число запросов на скачивание приложений с пиратским контентом еще в прошлом году увеличилось на 300-400%. В сентябре Роскомнадзор сообщил, что всего в этом году служба заблокировала и удалила 1,3 млн ссылок на контент, нарушающий авторские и смежные права. Также Роскомнадзор договорился о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии.

Антипиратский меморандум был подписан между правообладателями и поисковиками - "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года. Соглашение призвано усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального контента. Документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке.