За приобретение экологичного жилья - льготы по ипотеке

20 октября. FINMARKET.RU - Дополнительные льготы по ипотеке за приобретение экологичного жилья могут появиться в России, эта мера также обсуждается вместе с введением "зеленой" ипотеки. Об этом "Российской газете" рассказала директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая. По ее словам, сейчас нет заметного прогресса по теме "зеленой" ипотеки, на текущий момент решение по ней не принято. "Как нам кажется, льготная "зеленая" ипотека может стать как отдельной программой, так и дополнением к действующим программам, когда дополнительно поощряются застройщики, которые строят энергоэффективные и "зеленые" дома. И это может позволить выровнять ипотечный платеж и стимулировать людей брать экологичные дома. Конечно, для гражданина важно, сколько он платит за квартиру сейчас, а не сколько он сэкономит за 50 лет за эксплуатацию квартиры. С другой стороны, одновременно логично предоставлять и льготное финансирование при строительстве таких проектов", - сказала она.

По данным опроса "Яндекс Недвижимости", экология района входит в топ-10 важнейших параметров при поиске жилья. При выборе ЖК действительно в первую очередь многие обращают внимание на его расположение, экологическую обстановку этого района, а лучше и региона в целом. Как отмечают в компании, экожилье - это не модный дом с преобладанием натуральных материалов в интерьере. Тут речь идет и об экосистеме вокруг здания и внутри помещений. "Это целая концепция планирования, строительства, развития и использования жилых объектов с минимальным воздействием на окружающую среду. Среди основных аспектов экологичного жилья выделяются благоприятная окружающая среда, энергоэффективность и натуральные материалы", - отмечают в "Яндекс Недвижимости".