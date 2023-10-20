Рынок ЦФА может показать многократный рост

20 октября. FINMARKET.RU - Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в следующем году может показать многократный рост количества и объема размещений.

В 2024 году операторы информационных систем (ОИС, имеют право выпускать ЦФА) ждут многократного расширения рынка. Об этом свидетельствует опрос ОИС, проведенный "Эксперт РА, пишет "Коммерсант" . Так, количество выпусковможет достичь 300, а суммарный объем - 125 млрд руб. По оценке "Ъ" на основе опубликованной информации, ОИС с начала года объявили о размещении почти 140 выпусков ЦФА суммарным номиналом более 42 млрд руб. Впрочем, часть выпусков находится в стадии размещения, а три выпуска (на сумму 0,8 млрд руб.) были признаны несостоявшимися.

За девять месяцев 2023 года, по оценке "Эксперт РА", 90% выпущенных ЦФА представлены простыми денежными требованиями. Согласно ожиданиям ОИС, этот фокус сохранится и на 2024 год.

Участники рынка наиболее перспективными считают краткосрочные займы, b2b-финансирование и факторинг. Однако для его развития необходимо выравнивание налоговых условий с рынком ценных бумаг, а также упрощение идентификации клиентов.