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20 октября 2023 года 09:34
Рынок ЦФА может показать многократный рост
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IMAGO\ТАСС
20 октября. FINMARKET.RU - Российский рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) в следующем году может показать многократный рост количества и объема размещений. В 2024 году операторы информационных систем (ОИС, имеют право выпускать ЦФА) ждут многократного расширения рынка. Об этом свидетельствует опрос ОИС, проведенный "Эксперт РА, пишет "Коммерсант". Так, количество выпусков ЦФА может достичь 300, а суммарный объем - 125 млрд руб. По оценке "Ъ" на основе опубликованной информации, ОИС с начала года объявили о размещении почти 140 выпусков ЦФА суммарным номиналом более 42 млрд руб. Впрочем, часть выпусков находится в стадии размещения, а три выпуска (на сумму 0,8 млрд руб.) были признаны несостоявшимися. За девять месяцев 2023 года, по оценке "Эксперт РА", 90% выпущенных ЦФА представлены простыми денежными требованиями. Согласно ожиданиям ОИС, этот фокус сохранится и на 2024 год. Участники рынка наиболее перспективными считают краткосрочные займы, b2b-финансирование и факторинг. Однако для его развития необходимо выравнивание налоговых условий с рынком ценных бумаг, а также упрощение идентификации клиентов.
Опубликовано Финмаркет
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