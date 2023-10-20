Штрафы за вывод прибыли через внутригрупповые сделки хотят увеличить

20 октября. FINMARKET.RU - Власти хотят усилить контроль за сделками между взаимозависимыми лицами - инструментом управления бизнесом, который предполагает переход товара или услуги от одной дочерней структуры к другой, например от производителя к торговой компании. Обсуждение поправок в Налоговый кодекс ведется между Минфином, ФНС и крупным бизнесом, интересы которого представляет Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказали "Ведомостям" два источника, знакомых с законопроектом. Информацию подтвердили также собеседник, близкий к правительству, и источник в одной из крупнейших компаний. Одно из ключевых изменений касается подхода к начислению штрафов за нарушение правил трансфертного ценообразования (ТЦО), т. е. стоимости, которой участники одного холдинга пользуются при купле-продаже.

Сейчас размер штрафа зависит от суммы недоимки по налогам, т. е. выявленной ФНС задолженности плательщика перед бюджетом. Законопроектом, по словам источников, знакомых с его текстом, предлагается привязать штраф к сумме корректировки налоговой базы - непосредственно к величине, на которую компания необоснованно занизила налогооблагаемый поток в результате применения нерыночных цен (речь идет о поправках в ст. 129.3 НК). Ставку при этом планируется сохранить на нынешнем уровне - 40%, но уже от базы, а не от недоимки. По словам источников, пока обсуждается, станет ли такой подход всеобщим или будет касаться только операций с нерезидентами.

Второй ключевой момент в законопроекте - это изменение подхода налоговых органов к операциям с нерезидентами.

Такие сделки подлежат контролю как с взаимозависимыми, так и с независимыми лицами, если предметом сделки является товар по перечню Минпромторга (нефть и товары, выработанные из нефти, минеральные удобрения, черные и цветные металлы, драгоценные металлы и камни) или иностранный контрагент из списка офшоров, который был расширен в этом году на так называемые недружественные страны (ст. 105.14 НК РФ).

Согласно законопроекту, если инспектора обнаружат отток налоговой базы в таких сделках за рубеж, то, помимо штрафа в 40% от ее размера, компании придется уплатить налог у источника, поскольку занижение будет считаться скрытыми дивидендами (в данном случае речь идет о поправках в ст. 105.3; ставка этого вида сбора составляет 15%). При этом взаимозависимость контрагента в данном случае роли играть не будет.