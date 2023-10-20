Расходы на поддержку начинающих бизнесменов сократят

20 октября. FINMARKET.RU - В 2024 году на национальный проект "Малое и среднее предпринимательство ииндивидуальной предпринимательской инициативы" власти планируют направить 67,8 млрд рублей - это на 14,5 млрд, или на 21%, меньше, чем в 2023-м (82,3 млрд). При этом больше всего в процентном отношении расходы снизятся на федеральный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", который входит в структуру нацпрограммы: с 4,1 млрд в 2023-м до 1,8 млрд в 2024-м (-56%). Такие данные приводятся в заключении комитета Госдумы по МСП на проект бюджета на 2024-2026 годы, пишут "Известия"

Федеральный проект предусматривает поддержку начинающих предпринимателей. В частности, для старта бизнеса им предоставляются поручительства и гарантии для получения кредитов, а также микрозаймы от государственных МФО, говорится на сайте Минэкономразвития. Кроме того, для таких МСП упрощен процесс передачи отчетности и смягчаются правовые последствия банкротства. Вдобавок компании могут оплачивать товары и услуги с минимальной комиссией (не более 1%) через систему быстрых платежей (СБП).

Между тем в номинальном выражении больше всего сократятся расходы на федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", который также входит в структуру программы по поддержке МСП. На него планируют выделить 64,9 млрд в 2024-м - на 12,3 млрд, или на 19%, меньше прогноза на этот год (77,2 млрд), следует из заключения думского комитета.

Проект призван обеспечить рост и развитие для уже действующих предпринимателей, а также содействовать их выходу на зарубежные рынки, подчеркивается на сайте Минэка.

По отношению к объему расходов, выделенных на реализацию всех нацпроектов в РФ, на помощь МСП приходится только 2,3% в 2024-м, указывается в заключении профильного комитета Госдумы. Согласно документу, депутаты предлагают увеличить удельный вес трат на это направление в будущем.