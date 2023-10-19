Лимит по соцвкладам хотят повысить до 100 тыс. руб.

19 октября. FINMARKET.RU - В России максимальный размер депозита для малоимущих хотят повысить до 100 тыс. рублей. Сейчас обсуждается такое изменение в законопроект, рассказал "Известиям" зампред Совета Федерации Николай Журавлев. По его словам, доходность по соцвкладам планируется установить на 1 п.п. выше ключевой ставки. Человек сможет открыть только один такой продукт. Переводы для его пополнения между банками и внутри одной кредитной организации при небольших суммах будут бесплатными, чтобы клиент не нес операционные расходы, добавил спикер.

Как подчеркнул Журавлев, для банков такие расходы не будут существенными, а у людей появится дополнительный стимул копить деньги. Законопроект могут принять уже осенью этого года.

Документ о вкладах для малоимущих, внесенный в Госдуму в мае т.г., в первом чтении еще не принят. Законопроект предполагает, что открыть продукт смогут только получатели мер социальной поддержки. Договор будет заключаться на год через сайт "Госуслуги". Затем его можно будет продлить на тот же срок, если человек продолжит получать соцвыплаты. Проценты по депозиту будут начислять ежемесячно, причем доходность должна быть как минимум на 1 п.п. выше уровня ключевой ставки (на дату получения клиентом этой суммы).

Предполагается, что депозиты для малоимущих будут выгоднее классических продуктов. Ключевая сейчас составляет 13%, то есть ставка по соцвкладу была бы не ниже 14%.

В ЦБ заявили "Известиям", что не исключают обсуждения основных параметров и норм внесенного законопроекта во время подготовки документа ко второму чтению.

В ряде российских банков поддержали повышение лимита по соцвкладам до 100 тыс. рублей.