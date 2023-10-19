Пользователям лесных участков грозят штрафы за неучастие в тушении лесных пожаров

19 октября. FINMARKET.RU - Правительство России одобрило проект поправок в КоАП, устанавливающийдля владельцев и пользователей лесных участков, не оказавших содействия пожарным в случае беды на вверенной им земле. В том числе бизнесмены заплатят штрафы за то, что не подключились к тушению лесного пожара на своем участке, пишет "Российская газета"

"Подготовленный законопроект предполагает установление административной ответственности для пользователей лесных участков за неисполнение обязанности по участию в тушении лесных пожаров в границах своих участков", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

По его словам, сегодня законодательство обязывает пользователей лесных участков (лиц, получивших их в бессрочное пользование, безвозмездное пользование или аренду) подключаться к мероприятиям по тушению лесных пожаров.

"Однако ответственность за неисполнение таких обязанностей действующим законодательством не предусматривается, ввиду чего такие обязанности часто игнорируются. Проект поправок к КоАП предлагает ввести штрафы: для граждан - в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей", - резюмировал Груздев.

В министерстве юстиции в качестве примера, что теперь будет наказуемым, приводят такие нарушения, как препятствие пропуску пожарных машин на горящий лесной участок, непредоставление инвентаря для тушения лесного пожара, неоказание содействия в локализации и ликвидации лесного пожара. Протокол могут составить, например, на егерей охотхозяйства. Или на компанию, владеющую охотничьими угодьями, но не выполняющую свои противопожарные обязанности.

"Кроме того, для повышения эффективности осуществления отдельных видов государственного контроля (надзора) в области охраны окружающей среды и природопользования предлагается наделить осуществляющие их органы исполнительной власти дополнительными полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях, выражающихся, например, в разорении мест обитания животных, уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений", - отметили в Минюсте.