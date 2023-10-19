Получателей накопительной пенсии в 2024 г. станет вдвое больше

19 октября. FINMARKET.RU - В начале следующего года число получателей накопительнойсоставит 209,9 тыс. - это почти в 2 раза больше, чем насчитывалось в январе 2023 г. (107 тыс.). Далее рост продолжится: к 2025 г. выплаты будут назначаться 286,1 тыс. граждан, а к 2026 г. - уже 362,2 тыс. Такой прогноз представлен в пояснительной записке к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонд, СФР) на 2024-2026 годы.

Формирование накопительных пенсий началось в 2002 г. у граждан 1967 года рождения и моложе, напомнили "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Там объяснили: число получателей выплат растет, поскольку все больше людей достигают возраста назначения: 55 - для женщин (им в следующем году будет 57), на подходе к 60 много мужчин.

С 2014 по 2025 гг. действует мораторий на направление взносов на накопительную пенсию (его еще называют "заморозкой" накопительной пенсии), то есть работодатель больше не может отчислять часть средств на накопительный счет работника. Теперь все деньги идут на текущие страховые выплаты.

Планируемый средний размер накопительной пенсии (фактически это дополнение к основной выплате - страховой) в 2024 г. составит 1605 рублей, в 2025 г. - 1898 рублей, в 2026 г. - 2142 рубля, говорится в документе к проекту бюджета СФР. На январь 2023 г. этот показатель был на уровне 1420 рублей, следует из открытых данных на официальном сайте Соцфонда.

Расходы фонда на выплаты планируются в сумме 4 млрд в 2024 г., 6,5 млрд - в 2025 г. и 9,3 млрд - в 2026 г., сказано в пояснительной записке. Из предыдущего проекта бюджета СФР следует, что по итогам 2023 г. расходы по этому направлению должны составить 4 млрд, а в 2024 г. - 5,9 млрд. Между тем прогноз по числу получателей был выше: в 2023 г. пенсии рассчитывали назначить 174 тыс. человек, а в 2024 г. - 230 тыс.

В России есть несколько способов получения средств пенсионных накоплений. Первый - ежемесячная выплата или накопительная пенсия, про которую говорилось выше. Помимо нее различают также единовременные и срочные начисления.

Всего же на пенсионное обеспечение власти закладывают в 2024 г. 10,9 трлн - на 12% больше, чем в 2023 г. (9,8 трлн). В последующие годы рост расходов продолжится: до 11,5 трлн и 12 трлн соответственно, следует из материалов к проекту бюджета СФР.