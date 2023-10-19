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19 октября 2023 года 08:40
Приватизация перестала приносить бюджету доходы на постоянной основе - СП
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Сергей Булкин/ТАСС
19 октября. FINMARKET.RU - Объем прогнозируемых поступлений для финансирования дефицита федерального бюджета от приватизации в ближайшие 3 года значительно ниже исполнения указанного показателя за последние 15 лет, указывает Счетная палата (СП) в заключении на проект бюджета на 2024-2026 гг. Для финансирования дефицита федерального бюджета в 2025-2026 гг. Минфин рассчитывает получать от приватизации по 1,23 млрд руб. ежегодно. Поступлений от приватизации крупных обществ не предусматривается. При этом СП на основании проверки выявила, что в прогноз не включена стоимость двух компаний, которые должны быть приватизированы в этом году, а цена еще одного актива указана с дисконтом. Речь идет об алтайском заводе по производству сульфата натрия АО "Кучуксульфат" и крупнейшем российском поставщике этилового спирта АО "Росспиртпром", пишут "Ведомости". Приватизация давно перестала приносить бюджету существенные доходы на постоянной основе, но, как отмечает в своем заключении Счетная палата, прогнозируемые поступления в ближайшие 3 года оказались очень низкими даже по сравнению с показателями последних 15 лет. Например, в 2022 г. поступления составили 7,8 млрд руб., а в 2020 г. - 12,6 млрд. Пиковым за последние годы был показатель 2016 г. - 406,8 млрд руб. В своем заключении на проект бюджета комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям тоже указывал на необходимость активизировать приватизацию. Депутаты сочли "обоснованным продолжить наращивание темпов и объема вовлечения публичного имущества в хозяйственный оборот" путем отчуждения госсобственности. В начале октября, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, министр финансов Антон Силуанов согласился с мнением, что передачу госсобственности в частные руки следует проводить более активно. "Все предлагают, и у нас тоже есть список компаний, которые можно было бы включить дополнительно в следующей трехлетке в приватизацию", - сказал он. Предложения Минфина по расширению списка должны пройти обсуждение в правительстве, добавил он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, бюджет, допдоходы, приватизация, СП
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