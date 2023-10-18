За снижение потребления энергии будут платить

18 октября. FINMARKET.RU - В России разработан механизм регулирования спроса на электроэнергию. Присоединившиеся к его работе компании и граждане в пиковые часы спроса должны будут снижать энергопотребление, за что им будет выплачиваться вознаграждение. Соответствующие изменения в Федеральный закон "Об электроэнергетике" сейчас рассматриваются в Госдуме. В Минэнерго рассчитывают, что уже в следующем году механизм полноценно заработает.

Организовывать работу механизма на рынке и взаимодействие потребителей и поставщиков энергии будут компании-агрегаторы. Как пояснили "Российской газете" в Минэнерго, суть управления спросом на электроэнергию - в добровольном изменении потребления конечными потребителями относительно их обычного графика нагрузки в целях снижения задействования пиковой генерации в энергосистеме.

Меньше спрос - ниже цена, причем для всех потребителей, а не только для участвующих в работе механизма. Последние за свое участие еще смогут получить преференции. Как уточнили в Минэнерго, это могут быть как определенные денежные выплаты в рамках заключаемых договоров, так и оптимизация собственных затрат на электроэнергию за счет смещения графика своего потребления. То есть переносить максимальную нагрузку на сеть на периоды более низких цен. Небольшие и средние производства могут временно останавливать или снижать интенсивность работы.

Механизм участия требует от потребителя быть готовым не более пяти раз в месяц на два или четыре часа снизить свое потребление на заявленную им величину. Задача агрегаторов - найти розничных потребителей, готовых добровольно снижать свое потребление, и задействовать их по команде Системного оператора ЕЭС (СО ЕЭС) для снижения пикового потребления. Он выступает в качестве единого окна по покупке услуги у агрегаторов. А они, в свою очередь, оплачивают потребителям оказанную услугу.

Пилотный проект управления спросом был запущен в России в 2019 году. По оценке Минэнерго, всего за период с июля 2019 года по сентябрь 2023 года эффект на оптовом рынке электроэнергии, получаемый всеми покупателями оптового рынка, составил 4,74 млрд руб. (в том числе для участников пилотного проекта - 3,56 млрд руб. и для не участвующих в проекте, - 1,18 млрд руб.). В 2022-2023 годах в дни, когда был задействован ресурс управления спросом, снижение стоимости покупки электроэнергии на оптовом рынке за соответствующие сутки составляло от 0,5 до 2%.