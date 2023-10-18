Банки расширяют кредитование покупок нежилых помещений

18 октября. FINMARKET.RU - Банки расширяют кредитование покупки нежилых помещений в жилых домах и комплексах. Если раньше большинство таких кредитов оформлялось как ипотечные, со страхованием и залогом, то теперь банки переходят к выдаче POS-кредитов на приобретение машино-мест, кладовок и прочих подсобных помещений. Оформление их проще, но и ставки выше ипотечных, пишет "Коммерсант"

В России растет спрос на машино-места идля хранения вещей в новостройках. По данным застройщиков, в настоящее время кладовыми оборудовано около 70% новых жилых комплексов. От года к году средняя площадь квартир в массовом сегменте и бизнес-классе уменьшается, а ряд застройщиков отказываются еще и от балконов. Это вынуждает владельцев искать альтернативные места для хранения. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, с 2021 года количество новостроек Москвы, в которых можно приобрести кладовки, увеличилось почти в четыре раза. Спрос на парковки и кладовки будет расти в среднесрочной перспективе на 10–15%, а в долгосрочной — вплоть до 20%, оценивают в НРА.

При этом риски по POS-кредитам ниже, чем по потребительским кредитам, так как они целевые. В частности, по экспертным оценкам, уровень просрочки по POS-кредитам в 1,5 раза ниже, чем по нецелевым ссудам.