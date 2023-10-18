Инвесторы просят разрешить списывать в убыток замороженные бумаги

18 октября. FINMARKET.RU -предложили Минфину рассмотреть возможность внесения ряда поправок в Налоговый кодекс. Об этом говорится в письме Ассоциации розничных инвесторов на имя министра финансов Антона Силуанова, пишут "Ведомости" . В частности, предлагается наделить физлиц правом признавать убытками расходы по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, которыми нет возможности фактически распоряжаться из-за санкций в отношении РФ, российских и юридических лиц. Это позволит инвестору уменьшить налоговую базу на сумму отрицательного финансового результата. Период, по истечении которого бумага может подойти под такой критерий, предлагается установить на уровне трех лет. Налоговый вычет напри этом предлагается перенести на будущие периоды, указывается в письме.

Инвесторы ежегодно уплачивают НДФЛ с чистого дохода по операциям за предыдущий налоговый период (прошлый год) - его удерживает брокер. Дивиденды инвесторы получают уже за вычетом НДФЛ. А налог с купонов по облигациям брокер рассчитывает в конце налогового периода. Тогда же рассчитывается налоговая база для дохода, возникшего в результате продажи активов. При наличии заблокированных активов он возможен за счет продажи других, незаблокированных бумаг в портфеле. Но замороженные активы гражданин фактически воспринимает как убыток: возможность ими распоряжаться отсутствует. Предлагаемый механизм уменьшит доход инвестора, подлежащий налогообложению, на сумму фактического расхода, понесенного на приобретение заблокированных бумаг, - т. е. такие активы будут с налоговой точки зрения признаны как чистый убыток.

Если бумаги будут разблокированы и физлицо сможет продать актив, предлагается обязать его заплатить налог с полной цены дохода, пояснил "Ведомостям" автор письма, исполнительный директор ассоциации Илья Херсонцев. Это будет стимулировать власти прорабатывать разблокировку для конечной выплаты налога, резюмирует он. Совокупный размер налога, который могут не заплатить инвесторы, составляет до 42 млрд руб. ежегодно, следует из расчетов Херсонцева.